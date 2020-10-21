إصابة نجم بايرن ميونخ بفيروس كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني،  إصابة مهاجمه الدولي سيرجي جنابري بفيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح النادي البافاري أن جنابري البالغ من العمر 25 عاما يخضع للعزل الطبي في الوقت الحالي. وذكر بايرن في بيان أن "سيرجي جنابري جاءت نتيجته إيجابية لاختبارات فيروس كورونا .. مهاجم بايرن ميونخ في حالة جيدة ويخضع للعزل الذاتي في منزله".

 

وسيغيب جنابري مهاجم منتخب ألمانيا عن مباراة بايرن غدا الأربعاء أمام اتلتيكو مدريد الإسباني في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وكذلك عن مواجهة اينتراخت فرانكفورت السبت القادم في البوندسليجا مع إمكانية غيابه عن المزيد من المباريات الاسبوع المقبل.

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