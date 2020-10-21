مطاعم و"أتوبيسات" كهربائية وخدمات إلكترونية.. ننشر تفاصيل تطوير منطقة الأهرامات

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار، نقدم اليوم أول مطعم في منطقة هضبة الأهرامات.





جاء ذلك خلال كلمة ساويرس في حفل افتتاح أول مطعم بمنطقة الأهرامات وتشغيل أول اتوبيس صديق للبيئة بالمنطقة.





يأتي ذلك في إطار التعاون بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، والمجلس الأعلى للأثار، حيث تقوم الشركة بتطوير وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بعقد انتفاع لمدة خمسة عشر عاما.





وأوضح ساويرس، أنه تم تصميم المطعم على الطراز البسيط وإنشائه بالكامل من مواد من الطبيعة مثل الأخشاب والحبال والوحدات المتحركة بتصميم يتناسب مع طبيعة المنطقة ويحميها من التلوث البصري.





ويتميز المطعم بمنظر فريد من نوعه في العالم كله حيث يطل على تسعة أهرامات فرعونية.





وخلال الربع الأول من العام القادم سيتم إضافة مطعم إيطالي ومطعم شرقي وكافيه بمبنى الإدارة الهندسية القديم والقائم في الجهة الشمالية الغربية والمطلة على الاهرامات الثلاث والذي تم تحديثه وإعادة تصميمه بالكامل من الخارج والداخل وإعادة توظيفه ليكون مجمع مطاعم راقية".





والمشروع سيسهم في تحويل زيارة منطقة الأهرامات بالكامل للحوافل الكهربائية صديقة البيئة للحفاظ على المنطقة وتقديم خدمة متطورة وزيارة سلسة. نحن سعداء بافتتاح أولى الخدمات الجديدة بمنطقة أهرامات الجيزة ونتطلع لتقديم باقي مظاهر التطوير والتي سوف تحول تجربة الزائرين تحولًا كاملًا."





وقال المهندس أشرف حليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية أنه لتحقيق رؤية تحويل هذا الموقع الفريد الي مقصد سياحي اثري عالمي تم التعاون مع بيوت خبرة استشارية مصرية وعالمية ذات خبرات بمشاريع مماثلة لوضع التصميمات الهندسية والرسومات المعمارية وذلك طبقا لمواصفات عالمية تتناسب مع خصوصية الموقع الاثري العالمي ومع الالتزام بشروط الاعمال بالموقغ الأثري الفريد.



