مجدي عبدالغني: هيديكوتي توقع أن أكون أفضل لاعب في مصر

امتدح مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق المدرب ناندور هيديكوتي مدرب الأحمر السابق لسبب مفاجئ.

وأكد مجدي عبد الغني، أنه كان مقاتل لأنه كان لاشئ في كرة القدم وأصبح رقم 1 في مصر.

وأشار مجدي في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه هيديكوتي هو من قال له هذا الحديث وتوقع تألقه.

وتابع أن هيديكوتي هو من أفضل من درب كرة قدم في العالم لإن عينه كانت ثاقبة.

وأضاف عبد الغني أن هيديكوتي يستطيع التوقع اللاعب الجيد و اللاعب الفاشل وقال لمسئولي الأهلي في مرة إنه سيكون أفضل لاعب في مصر.

وأتم: " أنا قولت ساعتها الراجل ده مبيفهمش .. هو كان مصدق فيا اللي أنا مكنتش مصدقه في نفسي".