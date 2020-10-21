مجدي عبدالغني: هيديكوتي توقع أن أكون أفضل لاعب في مصر
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:27 ص
حسام مجدي
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امتدح مجدي عبد
الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق المدرب ناندور هيديكوتي مدرب الأحمر السابق
لسبب مفاجئ.
وأكد مجدي عبد
الغني، أنه كان مقاتل لأنه كان لاشئ في كرة القدم وأصبح رقم 1 في مصر.
وأشار مجدي في
تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه هيديكوتي هو من قال له هذا الحديث وتوقع تألقه.
وتابع أن هيديكوتي هو من أفضل من درب كرة قدم في
العالم لإن عينه كانت ثاقبة.
وأضاف عبد الغني
أن هيديكوتي يستطيع التوقع اللاعب الجيد و اللاعب الفاشل وقال لمسئولي الأهلي في
مرة إنه سيكون أفضل لاعب في مصر.
وأتم: " أنا
قولت ساعتها الراجل ده مبيفهمش .. هو كان مصدق فيا اللي أنا مكنتش مصدقه في نفسي".