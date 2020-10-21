مجدي عبدالغني: هيديكوتي توقع أن أكون أفضل لاعب في مصر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

 

امتدح مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق المدرب ناندور هيديكوتي مدرب الأحمر السابق لسبب مفاجئ.

 

وأكد مجدي عبد الغني، أنه كان مقاتل لأنه كان لاشئ في كرة القدم وأصبح رقم 1 في مصر.

 

وأشار مجدي في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه هيديكوتي هو من قال له هذا الحديث وتوقع تألقه.

 

 وتابع أن هيديكوتي هو من أفضل من درب كرة قدم في العالم لإن عينه كانت ثاقبة.

 

وأضاف عبد الغني أن هيديكوتي يستطيع التوقع اللاعب الجيد و اللاعب الفاشل وقال لمسئولي الأهلي في مرة إنه سيكون أفضل لاعب في مصر.

 

وأتم: " أنا قولت ساعتها الراجل ده مبيفهمش .. هو كان مصدق فيا اللي أنا مكنتش مصدقه في نفسي".

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تقارير.. الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 14 ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على بديل نجم الأهلي أمام الوداد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يحسم مصير نجمه من العودة في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الكاف يحسم موقف ثلاثي الزمالك من المشاركة في نهائي الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعرف على ترتيب موسيماني لمسددي ضربات الجزاء في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

12:03 ص

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»