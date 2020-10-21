ميدو: جماهير الرجاء سعيدة بموافقة مرتضى منصور على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

أكد أحمد حسام ميدو، أن المغاربة أبدوا سعادتهم بتصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن موافقته على تأجيل مباراة الإياب أمام الرجاء، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يأتي التأجيل بسبب وجود 8 لاعبين مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وأكد ميدو في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن الصحة المغربية قامت بمنع الرجاء المغربي من السفر، قبل السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وهو الذي جعل الجميع في حالة قلق، موضحا أن ما سيحدث خلال الفترة المقبلة لا أحد يعلمه ولا أحد يستطيع التنبؤ به.

وواصل، "الشعب المغربي تغمره السعادة بعد تصريحات مرتضى منصور، ومسئولو الرجاء سيحاولون استغلال هذا الأمر لصالحهم في حالة رفض الكاف لطلب التأجيل".

وكان الزمالك حقق الفوز ذهابا في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، بهدف دون رد.

وكشفت تقارير صحفية مغربية مؤخرا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، وافق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء، بعد طلب الأخير إرجاء المباراة.