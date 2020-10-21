نبيل فاروق: تنبأت بفيروس كورونا في رواية "بصمة الموت" بناء على حقائق

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
نبيل فاروق
نبيل فاروق
شيماء حسن
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كشف الدكتور نبيل فاروق، رائد أدب الخيال العلمي والجاسوسية، عن تنبؤه بفيروس جديد في روايته "بصمة الموت" قبل ظهور فيروس كورونا بسنوات طويلة.

وقال "نبيل" في حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " توقعي في بصمة الموت بفيروس جديد أساسه التنبؤ العلمي المبني على حقائق ودراسات".

وأضاف: "تنبؤي بأن هناك فيروسات متحورة كان مبني على قراءاتي عن طبيعة الفيروسات وكيف يمكن أن تتحول ويصبح كارثة على العالم زي ما حصل مع فيروس كورونا".

وتابع: "أتوقع أن فيروس كورونا سيأتي عليه مرحلة ويتوقف تأثيره سواء بعد حدوث مناعة جماعية أو مع انكسار طوره الخطير أو حتى بعد ظهور اللقاحات".

واستطرد: "تنبؤي بفيروس كورونا ليس الأول، وسبق وأن تكلمت في رواياتي عن الاستنساخ وغضب ناس كثيرون مني واتهاجمت كتير بعدها، وأيضًا في أحد رواياتي تنبأت بالفاكس والناس قالت إني مغرق في الخيال كثيرًا".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 105705 حالات من ضمنهم 98413 حالة تم شفاؤها، و6142 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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