ألكمار الهولندي يعلن إصابة 8 لاعبين جدد بفيروس كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي ألكمار الهولندي لكرة القدم، عن إصابة ثمانية لاعبين إضافيين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بالفريق إلى 13.

 

وذكر نادي ألكمار أن مباراته أمام فريق نابولي الإيطالي في الدوري الأوروبي، والمقررة غد الخميس، ستقام في موعدها، وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، التي تلزم الفريق الذي يتواجد فيه 13 لاعبا بصحة جيدة أن يستمر في المنافسة.

 

وذكر ألكمار :"ستقام المباراة، يويفا أيضا ذكر هذا، إلا إذا حظرت السلطات الصحية إقامة المباراة".

 

وذكر النادي أنه يعتزم السفر إلى إيطاليا غدا الأربعاء بـ17 لاعبا.

 

وكان ألكمار أبلغ عن وجود تسع إصابات، من بينهم ستة لاعبين وثلاثة عاملين. ومن بين الأشخاص التسعة جاءت نتيجة تحاليل ثلاثة أشخاص سلبية.

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