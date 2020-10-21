مدرب ببراميدز يتحدث عن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث مدرب نادي بيراميدز عن مواجهة الفريق المنتظرة ضد نادي نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية بعد تأهله رسميا على حساب نادي حوريا كونكاري.

 

وأكد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن نهضة بركان لديه خبرات كبيرة بالكونفدرالية.

 

وقال فتح الله خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "نهضة بركان لديها خبرات وفريق قوي ومحترم ويلعبوا في ملعبهم، كما أن لديهم حافز للتتويج".

 

وتابع: "لكننا لدينا إمكانيات كنادي وكلاعبين وقادرون على التتويج بالبطولة، سنقاتل ونفعل ما بوسعنا لتحقيق ذلك".

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