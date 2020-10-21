هوساوي يكشف سبب رحيله عن النصر السعودي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال عمر هوساوي مدافع فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، إنه غادر فريقه السابق النصر بقرار من البرتغالي روي فيتوريا، مشددا على احترامه لقرار المدير الفني للفريق.

 

وأضاف هوساوي في تصريحات نشرتها صحيفة"الاقتصادية" الرياضية، اليوم الثلاثاء، أن عالم الاحتراف مليء بتلك المواقف، وأن لكل شخص وجهة نظر مختلفة.

 

وتابع أنه فضل خوض تحد جديد في مسيرته من خلال الانضمام إلى الاتحاد، مؤكدا على أنه سيقدم كل ما بوسعه لخدمة فريقه الجديد.

 

وأوضح هوساوي أنه تلقى العديد من العروض لدى رحيله عن النصر، لكنه فضل اللعب للاتحاد لأنه كان الأكثر جدية.

 

وكان الاتحاد استهل مشواره ببطولة الدوري السعودي بالخسارة أمام ضيفه الاتفاق 1 / 2 في المرحلة الأولى من المسابقة،فيما يواجه فريق الفتح يوم السبت المقبل في المرحلة الثانية.

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