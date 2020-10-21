جريزمان يحسم موقفه من العودة إلى أتلتيكو مدريد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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صرح المتحدث الرسمي للفرنسي أنطوان جريزمان نجم هجوم برشلونة الإسباني أنه من المستحيل عودة النجم الفرنسي إلى صفوف أتلتيكو مدريد.


وأفادت تقارير صحفية إسبانية بأن جريزمان يعاني منذ انتقاله في بداية الموسم الماضي إلى برشلونة في صيف 2019، حيث لم يصل إلى مستواه الفني المعهود الذي كان عليه مع أتلتيكو مدريد سواء مع إرنستو فالفيردي أو كيكي سيتين أو رونالد كومان.


وأوضحت التقارير الصحفية أن كومان حاول الدفع بجريزمان في أكثر من مركز سواء في الجناح الأيمن أو المهاجم الوهمي أثناء المباريات لكن النجم الفرنسي لم يقدم المستوى المأمول منه مع برشلونة.


وألمحت التقارير الصحفية أن الكثيرون يعتقدون أن تعاقد برشلونة مع جريزمان لم يكن ضروريًا وأن برشلونة كان لا ينبغي عليه أن يستثمر 120 مليونًا في التعاقد مع النجم الفرنسي.


وعلق هيكتور فرنانديز المتحدث الرسمي لجريزمان على إمكانية عودته إلى أتلتيكو مدريد قائلاً:"لا لن يحدث ذلك فهو مستمر مع برشلونة".

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