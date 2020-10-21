وليد سيلمان يقترب من قيادة الأهلي أمام الوداد

بات وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا من المشاركة أساسيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد، يوم الجمعة المقبل، الموافق الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





حيث قد يدفع به الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، بديلا لمحمد مجدي افشة، في حال قرر اراحته، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.





جدير بالذكر أن لقاء الذهاب كان انتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، والذي أقيم على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.