أول تعليق من بيراميدز عقب الفوز على حوريا في نصف نهائي الكونفدرالية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

 

 

علق نادي بيراميدز على فوز الفريق على نظيره نادي حوريا كونكاري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

وأكد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن اللاعبين كانو رجال أمام حوريا في المباراة.

 

وقال فتح الله خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "الحمدلله على الفوز والتأهل، أشكر جميع اللاعبين للغاية على المجهود المبذول في المباراة، كانو رجالا وتحملوا المسئولية طوال الفترة الماضية".

 

وأكمل: "عندما ألغى الحكم ركلة جزاء رأيت عبد الله السعيد يدعم اللاعبين بعد عدم احتساب ركلة جزاء، كنت مطمئن بعد رد الفعل".

أخبار تهمك

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 14 ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 14 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

منذ ساعة و نصف

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تقارير.. الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الكاف يحسم موقف ثلاثي الزمالك من المشاركة في نهائي الأبطال

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعرف على ترتيب موسيماني لمسددي ضربات الجزاء في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب الطقس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجمه من العودة في الموسم المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على بديل نجم الأهلي أمام الوداد

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

12:03 ص

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»