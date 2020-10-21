أول تعليق من بيراميدز عقب الفوز على حوريا في نصف نهائي الكونفدرالية

علق نادي بيراميدز على فوز الفريق على نظيره نادي حوريا كونكاري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، أن اللاعبين كانو رجال أمام حوريا في المباراة.

وقال فتح الله خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "الحمدلله على الفوز والتأهل، أشكر جميع اللاعبين للغاية على المجهود المبذول في المباراة، كانو رجالا وتحملوا المسئولية طوال الفترة الماضية".

وأكمل: "عندما ألغى الحكم ركلة جزاء رأيت عبد الله السعيد يدعم اللاعبين بعد عدم احتساب ركلة جزاء، كنت مطمئن بعد رد الفعل".