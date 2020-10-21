تقارير.. الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

كشفت بعض التقارير الصحفية المغربية عن موقف مواجهة الزمالك والرجاء المغربي المقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واكدت صحفية المنتخب المغربية على استقرار اتحاد الكرة الأفريقي لكرة القدم على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء في مصر، بسبب قرار وزارة الصحة المغربية بعزل فريق الرجاء لمدة أسبوع .

على الجانب الآخر رحب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتأجيل المباراة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف فريق الرجاء، حيث أكد على ترحيب الأبيض بتأجيل اللقاء.

وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز فريق الزمالك بهدف نظيف على نظيره الرجاء المغربي البيضاوي سجله أشرف بن شرقي .