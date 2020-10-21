سينتيا صموئيل تحسم الجدل حول انتقادات مشاركتها في "من الآخر": الخبرة تجعلنا نتطور

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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تعرضت الفنانة اللبنانية سينتيا صموئيل لموجة من الانتقادات بشأن مشاركتها في المسلسل اللبناني "من الآخر"، وهو من بطولة النجم اللبناني معتصم النهار.

وجاءت الانتقادات من قبل بعض الأشخاص ممن قالوا إنها مازالت في بداية مشوارها الفني ولم يتوقعوا إسناد دور البطولة لها.

وردت سينتيا على منتقديها برسالة حاسمة من خلال لقاءها عبر برنامج ذا إنسيدر بالعربي وقالت إنها مازالت تتعلم وتكتسب خبرة والتي بدورها ستضفي لها تطور وتحسن كبير.

كما تقدمت سينتيا برسالة شكر لشركة الصباح وكل القائمين عليها لأنهم أعطوها ثقة كبيرة بهذا الدور مؤكدة على أنها تأخذ بعض الدروس التمثيلية لكي تتطور في تقديمها للأدوار.

يذكر أن مسلسل من الآخر يعرض عبر شاشة Mtv اللبنانية وعدة محطات فضائية، وهو من بطولة معتصم النهار ، ريتا حايك، بديع أبو شقرا، سينتيا صموئيل، رولى حمادة هيام أبو شديد ونخبة من الممثلين.

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