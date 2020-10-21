براءة 10 متهمين في أحداث اقتحام قسم شرطة مطاي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين: أحمد حنفي، ووائل شعبان، وأمانة سر أمجد سمير، ببراءة 10 متهمين في قضية اقتحام قسم شرطة مطاي إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال مصدر قضائي، إن المحكمة استمعت اليوم، إلى مرافعة الدفاع عن 10 متهمين تعاد إجراءات محاكمتهم في اقتحام قسم شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى العطار، نائب مأمور القسم، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، وكان محكوما عليهم بأحكام متفاوتة بين السجن المشدد، والمؤبد في جلسة 7 سبتمبر 2018 ضمن 403 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مطاي".

وأشار المصدر، إلى أن المحكمة استندت إلى عدم كفاية الأدلة في القضية، بعدما شاهدت مقاطع الفيديو واستمعت إلى أقوال الشهود، واطلعت على تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون بشأن مشاركة المتهمين في القضية.

كان المتهمون قد سلموا أنفسهم للسلطات المختصة لإعادة إجراءات محاكمتهم في القضية، بتهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة، وقتل ضابط شرطة وتخريب منشآت شرطية وعامة، والتحريص على العنف وإثارة الشغب.

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