نيمار يوجه صدمة جديدة إلى برشلونة

وجه البرازيلي نيمار، نجم مادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة كبيرة لفريق برشلونة، الطامح في استعادة اللاعب مرة أخرى.





ووفقاً لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن نيمار يأمل في تجديد عقده مع النادي الباريسي، والذي ينتهي في صيف عام 2022.





وأوضحت، أن اللاعب يطمح في بدء مفاوضات تجديد اللاعب، قبل حلول صيف عام 2021، أي قبل الدخول في موسمه الأخير.





وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان تستهدف الحفاظ على نيمار، بسبب شعبيته الكبيرة في أوروبا.





كما تنوي الإدارة إتخاذ خطوة مماثلة تجاه النجم الفرنسي كيليان مبابي، المطلوب في يوفنتوس وليفربول وريال مدريد.





يذكر أن نيمار أحد أهم الصفقات المطلوبة في برشلونة، وذلك منذ أن بدء البارسا مفاوضات عودته في صيف 2019.