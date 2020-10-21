زيدان يعرقل انتقال بوجبا إلى ريال مدريد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يرفض الخطة التي وضعها مسئولو مانشستر يونايتد الإنجليزي للسماح بانتقال نجم الفريق الفرنسب بول بوجبا إلى صفوف الملكي.


ونقل موقع ديفنسا سنترال الإسباني عن تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد استسلم أمام رغبة بوجبا باللعب لريال مدريد وأنه يخطط لمبادلته بالأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد.


وأوضح الموقع الإسباني أنه إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لتعاقد ريال مدريد مع بوجبا فإن زيدان يرفضها بشكل قاطع.


وأفاد الموقع الإسباني بأن زين الدين زيدان لديه شغف بعدد قليل من النجم الحاليين في ريال مدريد وفالفيردي من أبرز هؤلاء.


وأشار الموقع الإسباني بأن زيدان معجب بفالفيردي الذي لا يتعب من العمل في المباريات سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي ويرى أنه جزء أساسي من حاضر ومستقبل الفريق الملكي.

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