عاجل.. الموت يفجع الفنانة شريهان

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أعلنت الفنانة شريهان عن وفاة زوجة شقيقها دينا خورشيد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت شريهان قائله: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد، دينا خورشيد".



يذكر أن شريهان تحرص على نعي وفاة،الفنانين وذلك من خلال حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.