موسيماني يستقر على بديل نجم الأهلي أمام الوداد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف الجنوب إفريقى بيتسو موسميانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، عن موقفه من مشاركة مروان محسن من بلقاء الإياب الإفريقى أمام الوداد البيضاوي المغربى، والمقرر لها الجمعة المقبلة، خلال الساعات القليلة القادمة.


وتعرض مروان محسن من إصابة فى العضلة الخلفية بعد مشاركته أساسيا فى مواجهة الذهاب أمام فريق الوداد على استاد مركب محمد الخامس والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وظهوره خلالها محسن بشكل جيد.


وقد استقر بيتسو موسيمانى على تجهيز السنغالى أليو بادجى للتواجد بالتشكيل الأساسى، حال استمرار معاناة مروان محسن من إجهاد فى السمانة.


ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي مساء الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، بملعب القاهرة الدولي.

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