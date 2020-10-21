محكمة الإسكندرية تنتهي من اعتماد أعداد اللجان والمقرات الانتخابيه

أعلنت محكمة الإسكندرية، الانتهاء من اعتماد أعداد اللجان والمقرات الانتخابية، وعدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة، وأعداد اللجان الانتخابية، هي: 1160 لجنة عامة و6 مقرات لفرز الأصوات، وعدد المواطنين بالمحافظة الذين لهم حق التصويت 4051709 ناخبين.



وكشف المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية، عن مقرات لجان الفرز على مستوى المحافظة وهي: "المنتزة 305 لجنة مكان الفرز فكتوريا شارع الإقبال؛ والرمل 197 لجنة مكان الفرز كلية الزراعة سابا باشا؛ وسيدي جابر 137 لجنة الفرز مكان مدرسة محمد كريم سموحة؛ والعطارين 216 لجنة مكان الفرز مدرسة العطارين؛ ومحرم بك 77 لجنة، مكان الفرز نادي الترام؛ الدخيلة 228 لجنة مكان الفرز حي العجمي قاعة الاجتماعات".



ويسعى المرشحون للتنافس على 16 مقعدًا فرديًا مخصصين للإسكندرية، بواقع 4 مقاعد بدائرة المنتزه، و3 مقاعد بدائرة الرمل، ومقعدين بسيدي جابر، ومقعدين بمحرم بك، ومقعد واحد بدائرة العطارين، و4 مقاعد بدائرة الدخيلة، ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 216 مرشحا للمقاعد الفردية.