التنمية المحلية: الحكومة لديها خطة متكاملة لمواجهة كافة تقلبات الطقس

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة لديها خطة متكاملة لمواجهة كافة تقلبات الطقس خلال الفترة المقبلة.





وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار.





وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية نسقت مع الجهات المعنية لمواجهة موجة الطقس السيئ، ومقابلة الأمطار، لافتًا إلى أن وزير التنمية المحلية وجه بتوعية المواطنين بالمحافظات لمواجهة الأمطار، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على مراجعة أعمدة الإنارة، معلقًا: "تعلمنا من حوادث الأعوام السابقة".





بيان مهم من الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





طقس الأربعاء نهارًا

- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.





- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.





- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.





- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.





- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.





- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"،وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.





- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.





الوصف الفني لخرائط الطقس: