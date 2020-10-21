عبدالله السعيد: هدفنا الفوز بالكونفدرالية.. وتحقيق انجاز جديد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:08 ص
بوابة الفجر
رقية صلاح
Advertisements

أكد عبدالله السعيد قائد نادي بيراميدزومنتخب مصر، أن العوامل الجوية لم تساعدهم في الشوط الأول أمام حوريا الغيني وطموحات الفريق هي التتويج بالبطولة.

 

وقال  السعيد عبر تصريحاته لقناة "بي إن سبورت" :"نحمد الله على الفوز والعوامل الجوية الصعبة في المباراة خلال الشوط الأول لم تساعدنا ولكن مع مرور الوقت تعود جميع اللاعبين عليها".

 

وأضاف :"قدمنا مستوي مميز في الشوط الثاني وكان التركيز أعلي وتمكنا من إحراز الهدفين".

 

 وأتم تصريحاته:"بيراميدز من بداية البطولة هدفه الوصول للنهائي من أجل تحقيق البطولة لنصنع إنجاز جديد وقادرين علي تحقيق الفوز".

أخبار تهمك

تقارير.. الكاف يقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

هل ينضم نجم الزمالك إلى الإتحاد السكندري في الموسم الجديد؟

منذ ساعة و 18 دقيقة

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على ترتيب موسيماني لمسددي ضربات الجزاء في الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم مصير نجمه من العودة في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على بديل نجم الأهلي أمام الوداد

منذ نصف ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب الطقس

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

12:03 ص

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

موسيماني يستقر على بديل نجم الأهلي أمام الوداد

12:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»