عبدالله السعيد: هدفنا الفوز بالكونفدرالية.. وتحقيق انجاز جديد

أكد عبدالله السعيد قائد نادي بيراميدزومنتخب مصر، أن العوامل الجوية لم تساعدهم في الشوط الأول أمام حوريا الغيني وطموحات الفريق هي التتويج بالبطولة.

وقال السعيد عبر تصريحاته لقناة "بي إن سبورت" :"نحمد الله على الفوز والعوامل الجوية الصعبة في المباراة خلال الشوط الأول لم تساعدنا ولكن مع مرور الوقت تعود جميع اللاعبين عليها".

وأضاف :"قدمنا مستوي مميز في الشوط الثاني وكان التركيز أعلي وتمكنا من إحراز الهدفين".

وأتم تصريحاته:"بيراميدز من بداية البطولة هدفه الوصول للنهائي من أجل تحقيق البطولة لنصنع إنجاز جديد وقادرين علي تحقيق الفوز".