الأرصاد: الطقس السيئ سيكون أقل حدة مما شهدناه في العام الماضي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:14 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد الدين، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مخاوف من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "موجة الطقس السيئ سيكون أقل حدة مما شهدناه في العام الماضي".

وتابع نادر سعد، "أدق التوقعات تكون قبل الموجة بـ 24 ساعة، وعدد المحافظات المتأثرة بتلك الموجة، 18 محافظة".


وأوضح نادر سعد أن "الاسكندرية ومطروح والسلوم وسيوة ستشهد أكبر تساقط لكميات مياه أمطار، ويليها مدن القناة الثلاث، ثم 6 من محافظات الدلتا وهي البحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية، ويليها شمال ووسط سيناء فالقاهرة والجيزة".

وأكد نادر سعد "ذروة هطول الأمطار في القاهرة ستكون يومي الجمعة والسبت وفي الإسكندرية تكون ذروة هطول الأمطار أيام الخميس والجمعة والسبت".

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.


- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"،وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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