هاجر سعد الدين: السخرية من إذاعة القرآن لا تليق

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:12 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

عقبت الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، على قيام أحد الشباب بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم، قائلة "أنت حر ما لم تضر، والحرية لها حدود وفقًا للمسئولية الاجتماعية، وما قام به الشاب لا يقبله أحد"، مؤكدا أن المذيعين في إذاعة القرآن الكريم أكثر إلمامًا باللغة العربية.

وقالت "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، اليوم الأربعاء إن إذاعة القرآن الكريم تشكل وجدان وعقول المستمعين، والحضارة الإسلامية كان لها دور فى نشر الحضارات فى الدول العربية والعالم العربي.

وأضافت: "أتمنى أن يكون هناك نقد بنّاء لأننا نحاول أن نبني ولا نهدم، وأهم شيء في إذاعة القرآن الكريم إعادة بناء الشخصية الإسلامية والإنسان المصري على المنهج الإسلامي المميز"، مؤكدة أن ما حدث لا يليق.

وانتقدت رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، نشر الفيديو الساخر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن إذاعة القرآن الكريم بمثابة جامعة الأزهر ومنهل للعلم والثقافة، حيث تضم العديد من البرامج المتخصصة التي تفيد المسلم.

أخبار تهمك

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

هدف الأهلي.. الزمالك يدرس التعاقد مع باهر المحمدي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 20 ساعة

ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان

منذ ساعة و 22 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ يوم

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

منذ ساعة الا ربع

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 20 ساعة

قد يتم بيع النادي.. مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة كبرى

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»