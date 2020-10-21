هاجر سعد الدين: السخرية من إذاعة القرآن لا تليق

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عقبت الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، على قيام أحد الشباب بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم، قائلة "أنت حر ما لم تضر، والحرية لها حدود وفقًا للمسئولية الاجتماعية، وما قام به الشاب لا يقبله أحد"، مؤكدا أن المذيعين في إذاعة القرآن الكريم أكثر إلمامًا باللغة العربية.



وقالت "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، اليوم الأربعاء إن إذاعة القرآن الكريم تشكل وجدان وعقول المستمعين، والحضارة الإسلامية كان لها دور فى نشر الحضارات فى الدول العربية والعالم العربي.



وأضافت: "أتمنى أن يكون هناك نقد بنّاء لأننا نحاول أن نبني ولا نهدم، وأهم شيء في إذاعة القرآن الكريم إعادة بناء الشخصية الإسلامية والإنسان المصري على المنهج الإسلامي المميز"، مؤكدة أن ما حدث لا يليق.



وانتقدت رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، نشر الفيديو الساخر على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن إذاعة القرآن الكريم بمثابة جامعة الأزهر ومنهل للعلم والثقافة، حيث تضم العديد من البرامج المتخصصة التي تفيد المسلم.

