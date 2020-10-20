رئيس تحالف المستقلين: سنقدم أجندة تشريعيه تخدم المواطن البسيط وتدفع نحو نمو يشعر به الجميع

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:36 م
هشام عناني
هشام عناني
الفجر
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قال الدكتور هشام عناني رئيس قائمة تحالف المستقلين، التى تخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، إن التحالف يضم مجموعة من المستقلين من الشخصيات العامة والسياسية وأساتذة بالجامعات، وجميعهم شخصيات ذو ثقل فى دوائرهم الانتخابية، مشيرا إلى أنهم ينافسون فى المرحلة الثانية من الانتخابات بـ"قائمة المستقلين" في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.
وأضاف عناني فى بيان له اليوم، أن التحالف بناه حزب المستقلين الجدد الذى تأسس عام 2011، يخوض معركة الانتخابات البرلمانية من خلال ثوابت وطنيه واضحه، ومنظور سياسي يهدف للحفاظ علي مقدرات الدوله بكل مؤسساتها ومساندتها لعبور كافه التحديات داخليا وخارجيا.
وأشار إلى أن التحالف يرفع شعار:"نعم للوطن ولا للإستحواذ ولا للمال السياسي"، مؤكدا أن مبدأ المشاركة السياسية الفاعلة هو واجب وطني علي كل الكيانات السياسية من أجل إحداث توزان سياسي مطلوب وحتمي للسير في اتجاه إصلاح سياسي، يهدف إلي خلق حياه سياسية ديمقراطية سليمة ترتقى بحياه المواطن المصري.
وتابع:"التحالف يقدم طرح سياسي بديل ليس من خلال ما يقدمه من نماذج وطنية جديدة تثري الحياه السياسية والنيابية فقط، لكن أيضا من خلال رؤية سياسية حقيقية مبنيه علي أجنده تشريعيه تخدم المواطن البسيط وتؤدي إلي دفعه حقيقيه نحو نمو اقتصادي وسياسي واجتماعي يشعر به الجميع..
وأكد عنانى ضرورة استعادة الدور الرقابي لمجلس النواب بكل قوة وحزم، طبقا للقانون والدستور، مع التاكيد علي أن إتمام وإصلاح قوانين الإدارة المحلية وتحقيق اللامركزية بات أمرا ملحا وواجبا نحو تحقيق هذا الدور الرقابي.
ويري رئيس تحالف قائمة المستقلين، أن مجلس النواب يجب أن يضطلع بمهامه كاملة خاصة بشأن التشريعات التى ترفع العبأ عن كاهل المواطن البسيط، ووضع الجهاز التنفيذي من خلال مايسنه من قوانين سندا وليس متسلطا علي المواطنين، مؤكدا أهمية الدور النيابي في الحفاظ علي استقلال السلطة القضائية والجامعات والحفاظ علي مؤسسات الدولة بصورة واضحة من خلال حزمه تشريعيه محكمة.
ودعا جميع المواطنين بالمشاركه الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية لتحقيق ما يتفق مع نبض الشارع، وتدارك حالة عدم الرضا التى اتضحت فى انتخابات مجلس الشيوخ، مشددا على أن التصويت الواجب والمأمول لإحداث توازن سياسي بات حتميا كخطوه أساسيه لإحداث تغيير حقيقي.

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