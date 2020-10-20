جريزمان يقضي وقت عصيب في برشلونة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي إنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني يعيش فترة صعبة للغاية مع البرسا في ظل تراجع وتواضع مستواه في الفترة الأخيرة.


وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن النجم الفرنسي كان قد أبدى عدم رضاه عن مركزه الحالي مع الفريق الكتالوني مشيرًا إلى أن ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي يضعه في المكان المناسب ولذلك يقدم مستوى جيد مع منتخب بلاده.


وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني قام بوضع جريزمان كرأس حربة أمام خيتافي لكنه لم يجد نفسه أيضًا.


وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن جريزمان خاض في الموسم الحالي 4 مباريات في بطولة الدوري الإسباني بواقع 264 دقيقة ولكنه لم يسجل أي هدف ولم يصنع أيضًا أي تمريرة حاسمة لزملائه.

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