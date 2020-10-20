الهيئة الوطنية تؤجل انتخابات النظام الفردي بدائرة دير مواس بسبب "علاء حسانين"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:35 م
علاء حسانين
علاء حسانين
مـروة هيـكل
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قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بالمنيا، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى لتلك الدائرة لحين تحديد موعد أخر، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة فى موعدها المحدد سلفا.

اجتمع مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، واستعرضت الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر الجاري.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الحكم وحيثياته وأصدرت القرار رقم 73 لسنة 2020 وتضمنت مادته الأولى بإدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين محمد فى الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 على المقعد الفردي عن الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بمحافظة المنيا برقم "4" برمز ساعة اليد، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى دعوى البطلان الأصلية رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر وذلك على النحو الوارد بالقائمة النهائية لإعلان أسماء المرشحين عن تلك الدائرة.

وأشارت المادة الثانية من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إرجاء تنفيذ باقى الإجراءات والمواعيد لانتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس بمحافظة المنيا على المقعد الفردي داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لحين صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لذلك.

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار وملخص الحكم الصادر من الإدارية العليا فى جريتى الأخبار والجمهورية، كما نشرت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردى لتلك الدائرة بعد إضافة أسم المرشح برقم 4 فى القائمة ويحمل رمز ساعة اليد نفاذا لحكم المحكمة الإدارية العليا.

ويعنى القرار تأجيل انتخابات الدائرة السادسة ومقرها ديرمواس بالمنيا بالنظام الفردي لحين اتخاذ الهيئة الوطنية قرار بشأنها على أن تجرى الانتخابات بنظام القائمة فى موعدها فى الداخل والخارج.

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