أحمد موسى: صوت الناخب غال لايقدر بمال (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:28 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن انتخابات مجلس النواب استحقاق دستوري واجب على كل مواطن، والصوت الانتخابي غال ولا يقدر بأموال، والمشاركة واجبة على الجميع.

وأعلن "موسى"، ببرنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الثلاثاء، تواجده على الهواء من الثامنة صباح السبت المقبل قبل فتح لجان الاقتراع في انتخابات المرحلة الأولى بساعة، حتى يشرح نظام الانتخاب، خاصة أن الانتخابات هذا العام تحتوي على ورقتين الأولى للقائمة والثانية للفردي.

وأكد الإعلامي، أن الأصوات الباطلة كانت نسبتها كبيرة في الانتخابات الماضية، مطالبا المواطنين بالاستفسار في اللجنة من القاضي لمعرفة عدد المرشحين المطلوب انتخابهم، ولن تكون هناك أزمة، ويجب تفادي الأصوات الباطلة.

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