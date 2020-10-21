بدايته الفنية من خلال مدرسة السعيدية.. خالد أنور يكشف بدايته في عالم الفن

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدث الفنان خالد أنور عن بداية مسيرته في عالم الفن، حيث بدأ من خلال دخوله الصف الأول الثانوي، في مدرسة السعيدية حيث التحق بالمسرح الخاص بها ووجد نفسه داخل عالم الفن والتمثيل.

وقال "أنور" أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة"، أنه كان يريد أن يصبح مهندس قبل دخوله في عالم الفن،وكان من المتفوقين في الدراسة ولكنه حبه للفن جعله يلتحق بمعهد الفنون المسرحية.

وأضاف خالد أنور أنه بدأ حياته الفنية، من خلال فيلم "الجيل الرابع"وجاء ذلك من خلال اختبار إعلان رمضاني.

وتم اختياره من قبل المخرج تامر محسن للمشاركة في مسلسل "هذا المساء" وذلك عقب فيلم "الجيل الرابع" بعا.

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