هل ينضم نجم الزمالك إلى الإتحاد السكندري في الموسم الجديد؟

تردد العديد من الأبناء حول إمكانية تعاقد مسؤولي الاتحاد السكندري مع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.





انضمام شيكابالا إلى الاتحاد السكندري





وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد السكندري، عن حقيقة مفاوضات مسؤولي الاتحاد السكندري، مع محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من أجل الحصول على خدماته في الموسم الجديد.





وأكد المصدر أن حسام حسن، المدير الفني الجديد لزعيم الثغر، يضع محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، ضمن حساباته للتواجد مع الفريق في الموسم المقبل.





وأتم المصدر أن العميد يعتبر شيكابالا من أهم اللاعبين في الدوري، ولم يتم الاستفادة منه خلال الموسم الجاري مع الزمالك.