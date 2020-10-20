بديل فان دايك صداع في رأس كلوب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يرغب في التعاقد مع بديل لنجم دفاع فريقه الهولندي فيرجيل فان دايك الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وأفادت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية بأن مهمة ليفربول ستكون صعبة للغاية في التعاقد مع مدافع جديد في فترة الإنتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الأندية الاوروبية تعلم أن ليفربول يرغب في التعاقد مع مدافع جديد لذلك الأسعار ستكون مُضاعفة لإستغلال حاجة ليفربول.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه يتواجد مع ليفربول خيارات قليلة في مركز قلب الدفاع خاصة بعد التخلي عن الكرواتي ديان لوفرين في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

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ليفربول كلوب فان دايك

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