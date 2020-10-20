بديل فان دايك صداع في رأس كلوب
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:32 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يرغب في التعاقد مع بديل لنجم دفاع فريقه الهولندي فيرجيل فان دايك الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.
وأفادت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية بأن مهمة ليفربول ستكون صعبة للغاية في التعاقد مع مدافع جديد في فترة الإنتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن الأندية الاوروبية تعلم أن ليفربول يرغب في التعاقد مع مدافع جديد لذلك الأسعار ستكون مُضاعفة لإستغلال حاجة ليفربول.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه يتواجد مع ليفربول خيارات قليلة في مركز قلب الدفاع خاصة بعد التخلي عن الكرواتي ديان لوفرين في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا