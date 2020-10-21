فتاة التحرش ببني سويف: لا أستطيع العيش وسط مجتمع يراني مدانة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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وجهت فاطمة دياب، فتاة تعرضت للتحرش في بنى سويف، الشكر للدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على قبولها بجامعة القاهرة، مشيرة إلى أنها تركت بني سويف وقدمت إلى القاهرة بسبب قسوة جيرانها معها، بعدما تقدمت ببلاغ ضد جارها الذي تحرش بها، موضحة: "المجتمع قاسي.. أنا كنت حاسة أني مليش أهل وبوجودكم حسيت أني ليا أهل وقفين جنبي وأحسن من أهلي أو أي حد ظلمني".

وأضافت "دياب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تعرضت لظلم شديد من قبل أهالي المنطقة التي كانت تقطن بها في محافظة بني سويف، متابعة: "كلام الناس كتير.. وأنا محبش أعيش في محيط كل الناس اللي فيه شايفني مدانة".


في سياق منفصل، كان قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، قد قرر استمرار حبس "ع. م"، الممرض المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات، في أحد المستشفيات، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل واقعة تحرش ممرض في إحدى مستشفيات الدقي، بمريضة، لديها اشتباه بفيروس كورونا.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم، ويدعى "ع. م"، 23 سنة، متزوج، ويعمل ممرض في مستشفى معروفة بالدقي، وأثناء ذهاب فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، لتلقي العلاج اللازم، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، تحرش بها.

وأوضحت الفتاة، أن الممرض المذكور، لمس أعضائها الحساسة بطريقة مريبة، فاستغاثت، وعندما خرجت من المستشفى توجهت، أمس، إلى قسم الشرطة، وحررت محضرا ضده، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

كان قسم شرطة الدقي، تلقى بلاغا من فتاة تتهم ممرض بإحدى المستشفيات بالتحرش بها، وتمكن رجال الأمن من ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.

وكشفت تحريات المقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، أن الواقعة حدثت أثناء تلقي الفتاة العلاج نظرا للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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