مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:26 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
تصوير: عبير أحمد
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أقام عمرو السنباطى رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، ومحمد السلاب، المرشحين بانتخابات مجلس النواب بنظام الـ"فردي" عن حزب مستقبل وطن، والمهندس طارق شكري المرشح الفردي المستقل، عن دائرة مصر الجيدة ومدينة نصر، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا ومائدة مستديرة، بنادي سماش بالمطار، بحضور عددٍ من الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك لاستعراض الرؤى الخاصة بالملفات المختلفة الهادفة، لدعم مسيرة الوطن الناهضة، والإسهام في استكمال مؤسساته الدستورية والنيابية.

وتناول اللقاء خطة المرشحين للارتقاء بالدائرة، والاهتمام بأهلها، وحل المشكلات القائمة، مثل مشكلة سوق السيارات والمباني المخالفة، وأجاب المرشحون عن أسئلة الصحفيين في لقاء ودي، استمر لمدة ساعتين.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت محظورات الدعاية الانتخابية، والتي من أبرزها حظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل موعدها، ومنع بتنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية.
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)
مائدة مستديرة لمرشحي دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر قبل ماراثون البرلمان (صور)

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