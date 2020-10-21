أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-10-2020.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع لليوم الثاني على التوالي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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عاودت أسعار الذهب الارتفاع في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي ليصعد سعر الذهب بنحو 4 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 830 جنيها، وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الذهب المحلى والعالمي.

سعر الذهب المحلى اليوم 

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 834 جنيها، وسجل عيار 18 ما قيمته 714.75 جنيه، وبلغ عيار 24 ما قيمته 953.25 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 6672 جنيها .
 

سعر الذهب العالمي 

عاودت أسعار الذهب عالمياً الارتفاع عند تسوية تداولات أمس الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي وسط تطورات إيجابية بشأن حزمة التحفيز الأمريكية.

ومن المفترض أن تنتهي اليوم مهلة 48 ساعة التي حددتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للبيت الأبيض للتوصل لصفقة بشأن التحفيز المالي قبل الانتخابات الرئاسية.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنه يجرى كتابة مشروع قانون للتحفيز رغم استمرار الخلافات، في حين أبدى الرئيس دونالد ترامب استعداده لحزمة تحفيزية بقيمة 2.2 تريليون دولار.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة وسط المستويات غير المسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف الضربة الاقتصادية من الوباء، لذا من شأن حزمة إضافية أن تدعم ارتفاع أسعار المعدن.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1915.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1913.34 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 93.02.

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