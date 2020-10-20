تشيلسي يتعادل مع إشبيلية بدوري أبطال أوروبا

حسم التعادل السلبي موقعة تشيلسي الإنجليزي مع ضيفه إشبيلية الإسباني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً تعادل رين الفرنسي مع كراسنودار الروسي 1-1.





واكتفى تشيلسي بالتعادل السلبي على ملعبه في افتتاح مسيرته بالبطولة بعدما فشل الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي اللقاء.





وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تعادل رين مع كراسنودار بهدف سجله سيرو جيراسي من ضربة جزاء في الدقيقة 56 مقابل هدف سجله كريستيان راميريز في الدقيقة 59 بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.



