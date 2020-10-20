أرسنال يستبعد اوزيل من قائمته في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي ارسنال الإنجليزي لكرة القدم استبعد الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل، من قائمته في الدوري الإنجليزي.

جاء ذلك وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "إكسبريس" الألمانية التي قالت إن تقارير إعلامية توافقت على أن النادي اتخذ هذه الخطوة.

يذكر أن ارسنال كان عليه أن يقدم بحلول بعد ظهر اليوم الثلاثاء، قائمته التي تضم 25 لاعبا، سيخوض بهم النادي الدور الأول من مسابقة الدوري.

ووفقا لهذه التقارير، فقد خلت القائمة من اسم اوزيل/32 عاما/ والذي يعد واحدا من أعلى أصحاب الرواتب في النادي الإنجليزي حيث يبلغ راتب السنوي نحو 20 مليون يورو.

وتعني هذه الخطوة أن أوزيل لن يحق له اللعب مع ارسنال في الدوري حتى نهاية الدور الأول في كانون ثان/يناير المقبل.

وكانت آخر مرة شارك فيها اوزيل مع ارسنال قبل أكثر من سبعة شهور في مباراة الفريق أمام وستهام في السابع من مارس الماضي، وكانت هذه آخر مباراة في الدوري الإنجليزي قبل توقف المسابقة بسبب جائحة كورونا، وبعدها ظل اوزيل جالسا على مقعد البدلاء وتقول البيانات الرسمية إنه لا يشارك بسبب معاناته من مشاكل في الظهر.

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