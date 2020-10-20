بيراميدز يعبر حوريا كوناكري ويواجه نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تأهل فريق بيراميدز للمباراة النهائية ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعدما تغلب على حوريا كوناكري الغيني بهدفين مقابل لا شئ في اللقاء الذي استضافه ستاد محمد الخامس.





انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين وفي الشوط الثاني نجح بيراميدز في تسجيل هدفين عن طريق ابراهيم حسن في الدقيقة 74 وبعدها بدقيقة واحدة نجح عبدالله السعيد في إحراز الهدف الثاني ليؤكد تأهل بيراميدز للمباراة النهائية.





ونجح لاعبو بيراميدز في الحفاظ على نظافة الشباك بعد هجوم قوي من فريق حوريا ولكن المهدي سليمان ودفاع بيراميدز كانوا بالمرصاد.









ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية .



