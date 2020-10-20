بقيادة إيموبيلي.. لاتسيو يهزم دورتموند بالثلاثة في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق لاتسيو الإيطالي فوزًا عريضًا على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، بثلاثة أهجاف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم لاتسيو بهدف سجله شيرو إيموبيلي في الدقيقة السادسة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 23 عندنا لعبت ركلة ركنية قابلها ليوز فيليبي بضربة رأس ثم اصطدمت بيد مارفن هيتز، حارس دورتموند قبل أن تغير اتجاهها وتعانق الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم لاتسيو بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني تمكن بوروسيا دورتموند من تقليص الفارق بتسجيل هدف عن طريق إيرلنيج هالاند في الدقيقة 71 من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء لاتسيو، إلا أن لاتسيو سجل الهدف الثالث في الدقيقة 76 عن طريق جين دانييل أكبا أكبرو من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وحصد لاتسيو أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، وتصدر المجموعة بفارق الأهداف أمام كلوب بروج، فيما ظل دورتموند بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، انتزع كلوب بروغ البلجيكي فوزا صعبا من مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي 2 - 1.

وتقدم كلوب بروغ بهدف سجله إمانويل دينيس في الدقيقة 63 وتعادل سان بطرسبرغ بهدف سجله إثان هورفاث في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل شارليس دي كيتيلياري هدف الفوز لبروغ في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحصد كلوب بروغ أول ثلاث نقاط في البطولة هذا الموسم واحتل المركز الثاني، فيما ظل زينيت سان بطرسبرغ بدون نقاط في المركز الثالث.

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