بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب بنيوزيلندا

بدأت الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 بالخارج، في دولة نيوزلندا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، التي توافق التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزلندا، لتصبح أولى الدول التي يبدأ بها تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات

ويصوت المصريون بالخارج في 140 لجنة بالقنصليات والسفارات المصرية في 124 دولة، من خلال طباعة بطاقات الاقتراع بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، واختيار المرشحين فيها، وإرسالها عبر البريد إلى السفارات والقنصليات التي توجد بها لجان الانتخابات بالخارج

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمصريين بالخارج، أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، على أن تجرى في الداخل يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر الجاري

ويسمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضي، الذين وردت أسماؤهم في قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا، خلال أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة