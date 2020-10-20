مانشستر يونايتد يقهر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا مثيرًا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وتصدر لايبزيغ المجموعة مبكرا برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر يونايتد.





على استاد "بارك دو برنس" أو "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس ، وأمام مدرجات خاوية تماما من الجماهير بسبب الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" ، لقن مانشستر يونايتد ضيفه باريس سان جيرمان وصيف حامل لقب البطولة درسا قاسيا وتغلب عليه 2 - 1 في عقر داره.





وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 23 .





ورد سان جيرمان في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق النيران الصديقة حيث سجله الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55 .





ولكن مانشستر يونايتد خطف الفوز الثمين بهدف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة 87 ليتوج به اللاعب الجهد الكبير له ولفريقه في المباراة.





وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، تقدم لايبزج على اسطنبول باشاك شهير في الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما المدافع الإسباني أنجيلينو خوسيه تاسيندي في الدقيقتين 16 و20 .





ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف أخرى لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للايبزيغ.



