البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بالختام مع أمال التحفيز

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع آمال المستثمرون أن يتوصل البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي لاتفاق بشأن حزمة التحفيز اليوم والذي يشهد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي أعطتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لإدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات 3 نوفمبر.





وصرحت بيلوسي اليوم بأنها متفائلة بشأن التوصل لاتفاق اليوم قبل انتهاء المهلة مع استمرار المحادثات مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين محادثات هاتفية لمدة ساعة مع بيلوسي في محاولة لتضييق الخلافات.





وعلى صعيد نتائج الأعمال، ارتفعت أرباح "بروكتر آند جامبل" بنسبة 19 بالمائة في حين تراجعت إيرادات "أي.بي.إم" للربع الثالث على التوالي إلى 17.5 مليار دولار.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4 بالمائة إلى 28308.4 نقطة.





كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة إلى 3443 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 11516 نقطة.





وبحلول الساعة 8:03 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 93.09.