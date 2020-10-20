الأهلي يحسم مصير نجمه من العودة في الموسم المقبل

حسم مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، مصير ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار إلى سموحة، من العودة للقلعة الحمراء في الموسم المقبل.





عودة ناصر ماهر إلى الأهلي





قرر مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بشكل رسمي عودة ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق، المعار إلى صفوف سموحة خلال الموسم القادم.





ودخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات قوية لضم ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في الفترة المقبلة، وهوا ما دفع إدارة الأخير لإعادة اللاعب.





من جانبه قال مصدر فى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي: "فرص عودة ناصر ماهر قوية فى العودة خلال الفترة المقبلة".





وتابع: " ناصر ماهر يحظى بمتابعة كبيرة من جانب الجهاز الفنى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى".





وأتم: "نحتاج لخدمات اللاعب ونرفض فكرة تجديد إعارته سواء لفريق سموحة أو إلى أى فريق آخر بالفترة المقبلة".



