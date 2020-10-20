الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب الطقس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:03 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الوزراء، إن هناك 18 محافظة سوف تتأثر بموجة الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المواجهة"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمطار ستبدأ في الإسكندرية يوم الخميس المقبل وتبلغ ذروتها يوم الجمعة، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لكافة السيناريوهات فيما يتعلق بتقلبات الطقس.

وعن تأجيل الدراسة، قال إن كل محافظ له القدرة في اتخاذ قرار تأجيل الدراسة وفقًا للمعطيات على الأرض، وهناك مرونة في القرار، متابعًا: "يومي الخميس والجمعة سيحددان طريقة التعامل مع يومي الأحد والإثنين".

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"،وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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