نشرة حوادث الفجر: "شافت فيديو إباحي".. فتاة تشعل النيران في نفسها بالعياط

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





"شافت فيديو إباحي".. فتاة تشعل النيران في نفسها بالعياط





أشعلت فتاة النيران في نفسها داخل منزلها، بمدينة العياط، جنوب محافظة الجيزة، إثر تداول فيديو إباحي لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





الفتوى والتشريع: لا يجوز تسوية المعاش للمحافظ عن مدة شغله منصبين





انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الي عدم سريان أحكام المادة (31) من القانون رقم (79) لسنة 1975 المستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، في قانون التأمين الاجتماعي على من شغل أحد المناصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، وانتهت خدمته قبل إبريل ٢٠١٨. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





بلاغ ضد مرتضى منصور لارتكابه جناية تزوير توكيلات





تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضى منصور لارتكابه جناية تزوير توكيلات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





تأجيل محاكمة 16 متهما أجروا عملية حفر بحثا عن الآثار بمدينة نصر





قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 16 متهمًا أجروا عملية حفر بحثًا عن الآثار في مدينة نصر في القضية رقم 470 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة، لجلسة 11 نوفمبر المقبل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





التحفظ على جثتي العاملين المتوفيين إثر سقوطهما في بيارة بالمنيب





تحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على جثتي الشخصين المتوفين إثر سقوطهما في بيارة صرف صحي بالمنيب، وهما أحدهما يدعي حمدان محمود، 50 سنة، والثاني مجهول الهوية.