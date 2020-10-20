نشرة حوادث الفجر: "شافت فيديو إباحي".. فتاة تشعل النيران في نفسها بالعياط

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:52 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

"شافت فيديو إباحي".. فتاة تشعل النيران في نفسها بالعياط

أشعلت فتاة النيران في نفسها داخل منزلها، بمدينة العياط، جنوب محافظة الجيزة، إثر تداول فيديو إباحي لها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

الفتوى والتشريع: لا يجوز تسوية المعاش للمحافظ عن مدة شغله منصبين

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الي عدم سريان أحكام المادة (31) من القانون رقم (79) لسنة 1975 المستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، في قانون التأمين الاجتماعي على من شغل أحد المناصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، وانتهت خدمته قبل إبريل ٢٠١٨. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

بلاغ ضد مرتضى منصور لارتكابه جناية تزوير توكيلات

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضى منصور لارتكابه جناية تزوير توكيلات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

تأجيل محاكمة 16 متهما أجروا عملية حفر بحثا عن الآثار بمدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 16 متهمًا أجروا عملية حفر بحثًا عن الآثار في مدينة نصر في القضية رقم 470 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة، لجلسة 11 نوفمبر المقبل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

التحفظ على جثتي العاملين المتوفيين إثر سقوطهما في بيارة بالمنيب

تحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على جثتي الشخصين المتوفين إثر سقوطهما في بيارة صرف صحي بالمنيب، وهما أحدهما يدعي حمدان محمود، 50 سنة، والثاني مجهول الهوية.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يومين

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 14 دقيقة

جلسة طارئة بين موسيماني وحسين الشحات

منذ 41 دقيقة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور: مش بكون فرحان لما حد يتريق على الأهلي

منذ نصف ساعة

تعرف على ترتيب موسيماني لمسددي ضربات الجزاء في الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 11 ساعة

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يُعلن موافقته على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال

منذ 37 دقيقة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم مصير نجمه من العودة في الموسم المقبل

منذ 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

تعرف على ترتيب موسيماني لمسددي ضربات الجزاء في الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»