تكليف "السجيني" بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة

أصدرت نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ، قراراً بتكليف إبراهيم السجيني، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافه إلى عمله.









ويشغل إبراهيم السجيني حالياً منصب رئيس قطاع المعالجات التجارية وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع المماسات الاحتكارية.





يأتي تولي إبراهيم السجينى خلفا لأمير نبيل الذي انتهت مدة رئاسته لجهاز حماية المنافسة لـ4 سنوات.





وجهاز حماية المنافسة هو جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، تم إنشاءه وفقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يهدف إلى إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها، للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك.



