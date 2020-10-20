تكليف "السجيني" بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:59 م
إبراهيم السجيني
إبراهيم السجيني
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أصدرت نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ، قراراً بتكليف إبراهيم السجيني، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافه إلى عمله.


ويشغل إبراهيم السجيني حالياً منصب رئيس قطاع المعالجات التجارية وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع المماسات الاحتكارية.

يأتي تولي إبراهيم السجينى خلفا لأمير نبيل الذي انتهت مدة رئاسته لجهاز حماية المنافسة لـ4 سنوات.

وجهاز حماية المنافسة هو جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، تم إنشاءه وفقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يهدف إلى إرساء وتطبيق وتطوير قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها، للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك.

ويقوم الجهاز وفقاً لما نص عليه القانون باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وعمل الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، إما عن طريق تلقى الشكاوى والبلاغات من الأشخاص أو تلقى طلبات الدراسة وإبداء الرأي من الحكومة أو عن طريق مبادرة من جانب الجهاز. 

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