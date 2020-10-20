تكريم الإعلامية بسمة رشوان في معرض رؤى عربية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
محمود الشيخ
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قام معرض رؤى عربيه المقام في قاعة الأهرام بمبني جريدة الأهرام بتكريم الإعلامية بسمة رشوان، وذلك لدورها الكبير في تسليط الضوء علي الأعمال الفنية الخاصة بالمعرض.

ويعتبر هذا الموسم هو الرابع لمعرض رؤي عربية بمشاركة ١٢٠ فنان وفنانة برئاسة الفنان أحمد جمال وجمعية الفن بلا حدود برئاسة الفنانة نعيمة السبتي.

يذكر أن الإعلامية بسمة رشوان تشارك في تقديم برنامج الحريف علي قناة الصحة والجمال وسبق لها العمل في العديد من القنوات الفضائية،  وتم تكريمها في مهرجانات عديدة منها مهرجان  ايجي فاشون لعارضي الأزياء في االموسم الثالث والرابع والخامس والتي تترأس فيه اللجنة الإعلامية.
تكريم الإعلامية بسمة رشوان في معرض رؤى عربية
تكريم الإعلامية بسمة رشوان في معرض رؤى عربية

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