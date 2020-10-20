جلسة طارئة بين موسيماني وحسين الشحات

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عقد جلسة معنوية ونفسية مع حسين الشحات في الساعات القليلة المقبلة.





وسيقوم موسيماني بعقد تلك الجلسة بسبب غياب التوفيق عن الشحات في المباريات الأخيرة، حيث أهدر فرصة سهلة في مباراة براميدز وتكرر الموقف من جديد فى مباراة الوداد المغربي في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي فاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.





ومن المنتظر أن تكون هناك جلسة بين الشحات وموسيماني لدعم اللاعب معنويا وسيقوم المدير الفني الجنوب أفريقي بتوجيه بعض النصائح الفنية لتطوير مستواه في الشق الأمامي.





وكان موسيماني قد عقد جلسة قبل مواجهة الوداد المغربي حرص خلالها على دعم ومساندة محمد مجدي قفشة بشكل قوي بعد إهداره لركلة جزاء أمام براميدز ليظهر بشكل قوي أمام الوداد المغربي.





يذكر أن موسيماني قاد القلعة الحمراء لتحقيق الفوز على الوداد المغربي بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بملعب محمد الخامس.