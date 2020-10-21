عزت العلايلي: "أنا وابناء جيلي كنا بناخد الادوار الي محمود ياسين مابيعملهاش"

Advertisements

قال الفنان القدير عزت العلايلي، إن الفنان الراحل محمود ياسين، كان يملك موهبة حباه الله بها لديه من التلقائية ودرجة الفهم السريع والاستيعاب، مضيفًا قائلًا " كان سريع البديهة يحفظ المشهد والشخصية ويقوم بتركيبها وادائها في ثوان معدودة وهذا هو محمود ياسين وكان دقيقًا ويثق فيه ".



وتابع "العلايلي"، خلال حواره مع الاعلامية لميس الحديدي في فقرة خاصة عن الفنان الراحل محمود ياسين عبر برنامج " كلمة أخيرة " على شاشة " ON"، مساء الثلاثاء،: "دائمًا كان محل ثقة من المخرجين لأنه إنسان غير متردد وواعي وسريع البديهة ومحب لمهنته جدا عاشق لاصدقائه وأحبابه، لا يوجد اثناء عمله ما يعكر صفوه، لان الكل كان بيحبه وبيتناغم معاه في العالم ".



ولفت إلى أنه كفنان معاصر لمحمود ياسين فإنه وهو وابناء جيله كانوا يقومون بتأدية الادوار التي لا يقوم بها محمود ياسين، قائلًا: "أقصد أن محمود كان طاغي علينا كلنا، وله الاولوية لدى كل المنتجين والشركات، إحنا كنا بناخد الحاجات الي بتسقط من محمود ياسين أنا وحسين فهمي، بالنسبة لنور الشريف فكان له إتجاه تاني كان شاطر أوي، وأقصد هنا أنه نظرًا لتقاربنا في طبيعة الادوار أنا وحسين فهمي كنا بناخد الي ميشتغلوش محمود ياسين ".



وذكر أمثلة على ذلك قائلًا: " فيلم الاختيار أحد الشواهد على هذه الحقائق فقد كان مرشحًا بقوة لبطولة الفيلم وكان وقتها منشغلًا بأداء مسرحية " جيفارا " ويوسف شاهين رشحه وقال لي أنا سامع أنا سامع إن فيه ولد كويس في المسرح القومي وقلت له تعالى محمود ياسين بيعمل مسرحية " جيفارا " في المسرح القومي وأخدته معايا ورحنا لمحمود المسرح لكن لم يقم بالدور في النهاية

