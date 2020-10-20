الأرصاد عن موجة الطقس السيئ: "هناك تهويل على سوشيال ميديا"

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد موجة من الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة لكنها أقل حدة من العام الماضى فى نفس التوقيت، معلقة" في قلق على السوشيال ميديا وتهويل للحالة الجوية".



وطمأنت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار، المواطنين قائلة: "الحالة متوسطة وليست غزيرة ولن تكون شبه حالة مارس الماضى".



وأشارت إلى أن الهيئة تتابع حالة التقلبات منذ أكثر من 10 أيام وترصد على مدار الساعة حالة الطقس، مضيفة: "أبلغنا غرفة العمليات فى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الاحتياطات اللازمة فى أرجاء البلا"د.



ونوه بأنه اعتبارا من الغد بدء موجة من التغير فى الأحوال الجوية بأمطار خفيفة على السواحل الشمالية تمتد لمناطق بالوجه البحرى بينما بدءا من الخميس المقبل ستكون فى ازدياد، مشيرة إلى أن ذروة الموجة الطقس ستكون خلال أيام الجمعة والسبت والأحد وستزداد كمية الأمطار.



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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



طقس الأربعاء نهارًا



- طقس مائل للحرارة القاهرة، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على الوجه البحري، أمطار خفيفة إلى متوسطة، والرياح معتدلة.



- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.





- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس حار على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على "السلوم- مطروح- سيوة"،وتكون من خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من البحيرة، وكفر الشيخ.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

