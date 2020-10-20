مفاجأة.. وضع رئيس برشلونة في الحجر الصحي





تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية بوضع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي في الحجر الصحي.





وكشفت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن بارتوميو تم وضعه في الحجر الصحي صباح اليوم الإثنين ولكنه غير مصاب بفيروس كورونا.





وأكدت الإذاعة أن بارتوميو دخل الحجر الصحي لأنه خالط شخص مصاب بفيروس كورونا وسيخضع هو الأخر إلى فحص طبي ليتم التأكد من عدم حمله للمرض.





ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره فيرينكفاروسي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.



