وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم صرح إعلامي وطني له مكانة عظيمة في نفوس المصريين

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن إذاعة القرآن الكريم صرح إعلامي وطني له مكانة عظيمة في نفوس المصريين والأمتين العربية والإسلامية.



وأضاف الوزير في تصريحات له: ما زالت إذاعة القرآن الكريم تؤدي دورا متميزا في الثقافة الإسلامية الرصينة وتستحق كل الدعم وكل التقدير باعتبارها أحد أهم روافد الثقافة الإسلامية الرشيدة.