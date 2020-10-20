وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم صرح إعلامي وطني له مكانة عظيمة في نفوس المصريين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:31 م
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن إذاعة القرآن الكريم صرح إعلامي وطني له مكانة عظيمة في نفوس المصريين والأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف الوزير في تصريحات له: ما زالت إذاعة القرآن الكريم تؤدي دورا متميزا في الثقافة الإسلامية الرصينة وتستحق كل الدعم وكل التقدير باعتبارها أحد أهم روافد الثقافة الإسلامية الرشيدة.

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